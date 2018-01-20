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20 января 2018
16:02  20 января 2018 0

Таксист расстрелял пассажира, которого стошнило в салоне. ВИДЕО

Тактико-специальное учение
Перепалка перешла в стрельбуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве таксист расстрелял из травматического пистолета пассажира, которого стошнило в салоне. Когда клиент отказался компенсировать ущерб, он получил пять пуль из травматического пистолета.

ЧП случилось в районе станции метро «Маяковская». Заказавшие такси горожане сели в машину пьяными, и одному из них по дороге стало плохо, сообщает сайт VSE42.Ru. Когда пассажира вырвало в салоне, водитель потребовал оплатить химчистку, но получил отказ. Дальнейшее разбирательство закончилось стрельбой, после чего таксист уехал с места потасовки. Пострадавшим помогли прохожие, позднее они были госпитализированы.

Это не первый подобный случай с участием таксистов. В Санкт-Петербурге водитель ногами избил женщину, двухлетнюю дочь которой стошнило в салоне его машины, сообщили Nation news. Мать попыталась убрать следы рвоты салфетками, но чистоплотного таксиста это не остановило. К моменту появления полиции, вызванной прохожими, он также предпочел скрыться.

Владимир Васин
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