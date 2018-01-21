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21 января 2018
20 января 2018
01:22  21 января 2018 0

В центре Праги полыхает гостиница. Жертвами пожара стали несколько десятков человек. ВИДЕО

Во время эвакуации горящей гостиницы пострадали двое пожарныхФото: twitter.com/PolicieCZ

Около 40 человек пострадали и двое погибли при пожаре в четырехзвездочном отеле Eurostars David историческом районе Новый город в центре Праги. При этом в экстренных службах не исключают, что число жертв может увеличиться, поскольку спасатели продолжают эвакуацию здания.

Состояние некоторых пострадавших, как пишет RT со ссылкой на иностранные источники, оценивается медиками как тяжелое. Кроме того, на месте врачи пытаются реанимировать некоторых пострадавших. О причинах возгорания в экстренных службах пока не говорят, пожарные же продолжают тушить отель.

В посольстве России в Чехии РИА «Новости» сообщили, что им не поступали данные о россиянах, которые могли бы пострадать при пожаре. В полиции Праги при этом агентству пояснили, что у силовиков пока нет данных о национальности пострадавших.

Сергей Демин
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