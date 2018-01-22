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Главные новости Свердловской области
00:15  22 января 2018 0

Казаки проиграли битву против автогонки на льду под Екатеринбургом. ФОТО

Казаки на ледодроме базы отдыха
Все участники выехали на лед, несмотря на провокацииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на попытки администрации Верхней Пышмы при поддержке казачества сорвать соревнования автогонщиков на льду Балтыма, они состоялись. Организаторы мероприятия признались «URA.RU», что ощущают «ликование».

«Несмотря на все попытки провалить мероприятие, оно состоялось, ни один из наших спортсменов не повелся на провокации. Все же в автоспорте участвуют экстремалы, и хотя у всех кипели нервы, никто не отказался от участия, никто не нарушил дисциплины и правопорядка, — рассказал „URA.RU“ управляющий базой „Лесная сказка“ Максим Ченцов. — Единственным инцидентом на соревнованиях стало то, как один из казаков разбил телеоператору видеокамеру. Вся эта группа „бандитов“ пыталась перекрыть нам старт, и для гонщиков этот вызов стал попыткой защитить свои права. Сейчас, когда все получилось, мы чувствуем такое ликование — вы не представляете! Для финального общего фото мы теперь слово „чиз“ заменили на „казаки-и-и-и“ — чтобы улыбка вышла шире».

Ранее «URA.RU» сообщало, что соревнования на Балтыме были на грани срыва. Представители Государственной инспекции по маломерным судам, ДПС, чиновники из Минприроды и казаки, вооруженные нагайками и ножами, заблокировали выезд на лед, не пуская спортсменов на трек, и провоцировали драку. Максим Ченцов связал противостояние между спортсменами и администрацией, начавшееся еще в 2016 году, с появлением на берегу Балтыма коттеджного поселка, обитателям которого не нравятся гонки под окнами домов. В свою очередь, пышминские власти считают автогонки грубейшим нарушением экологии и всех правил, которые существуют в стране.

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Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сергей Снегирев
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