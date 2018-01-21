Администрация Верхней Пышмы пытается предотвратить проведение соревнований автогонщиков на льду, которые должны были состояться сегодня, 21 января, на озере Балтым. Сейчас там находятся представители Государственной инспекции по маломерным судам, ДПС и казаки, сообщил «URA.RU» политтехнолог Платон Маматов.
«Казаками в открытую руководит чиновница из Минприроды Юлия Русинова. Они вооружены ножами и нагайками, заблокировали выезд на лед, не пускают спортсменов на трек, провоцируют драку», — сообщил Маматов. Политтехнолог отметил, что на одежде у казаков нашивки «Союза добровольцев Донбасса». Маматов обратил внимание на то, что сотрудники правоохранительных органов советуются с казаками по поводу того, как составлять протокол.
Получить комментарий министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова не удалось. Телефон главы ведомства оказался выключен.
Ранее управляющий базой «Лесная сказка» Максим Ченцов заявил, что мэрия Верхней Пышмы запретила проведение очередного этапа гонок, и обвинил администрацию в организации провокации. Решение мэрии о запрете он называет неправомерным. Ченцов связывает развернувшееся с 2016 года противостояние с появлением на берегу Балтыма коттеджного поселка, где проживает олигарх из УГМК Сергей Ратманов. «Ему не нравится, что у него под окнами ездят автомобили. Юридически очень подкован, у него большой опыт и огромный административный ресурс, включая влияние на администрацию городского округа Верхняя Пышма», — заявлял Ченцов.
В свою очередь пышминские власти считают эти автогонки грубейшим нарушением экологии и всех правил, которые существуют в стране. «Они занимаются этим несколько лет, но занимаются самовольно, и Ченцов, управляющий базой отдыха „Лесная сказка“, теперь придумывает какие-то хитрые ходы. Мы в судах с ними находимся», — рассказывал «URA.RU» глава Верхней Пышмы Александр Романов.