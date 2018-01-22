03:35 22 января 2018 0

Москва и Киев отрицают «тайные» контакты Путина и Порошенко после встречи в Минске Фото: пресс-служба президента России

Никаких двусторонних встреч между президентами Украины и России после Минских договоренностей не было. Так официальный Киев отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о якобы имевших место тайных контактах глав государств.

«Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договорённостей не проводил», — приводит УНИАН сообщение пресс-службы Порошенко. Кроме того, такую информацию опроверг и пресс-секретарь Владимира Путина Песков: по его словам, речи о встречах с Петром Порошенко не шло, передает RT.

«Никто ни о каких встречах и не говорил, — разъяснил недоразумение Песков в беседе с ТАСС. — В интервью я не сказал о том, что такие встречи были». Ранее пресс-секретарь президента в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» сообщил, что Путин проводит большое количество встреч и контактов, о которых не сообщается публично.

Как писало «URA.RU», Дмитрий Песков поделился с телезрителями тем, что рабочий день президента не ограничивается десятками встреч, пресс-конференций и переговоров, о которых сообщается публично.