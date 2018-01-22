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22 января 2018
21 января 2018
03:35  22 января 2018 0

Киев опроверг встречи Путина и Порошенко после Минска

Москва и Киев отрицают «тайные» контакты Путина и Порошенко после встречи в МинскеФото: пресс-служба президента России

Никаких двусторонних встреч между президентами Украины и России после Минских договоренностей не было. Так официальный Киев отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о якобы имевших место тайных контактах глав государств.

«Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договорённостей не проводил», — приводит УНИАН сообщение пресс-службы Порошенко. Кроме того, такую информацию опроверг и пресс-секретарь Владимира Путина Песков: по его словам, речи о встречах с Петром Порошенко не шло, передает RT.

«Никто ни о каких встречах и не говорил, — разъяснил недоразумение Песков в беседе с ТАСС. — В интервью я не сказал о том, что такие встречи были». Ранее пресс-секретарь президента в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» сообщил, что Путин проводит большое количество встреч и контактов, о которых не сообщается публично.

Как писало «URA.RU», Дмитрий Песков поделился с телезрителями тем, что рабочий день президента не ограничивается десятками встреч, пресс-конференций и переговоров, о которых сообщается публично.

Евгений Александров
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