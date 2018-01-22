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11:10  22 января 2018 2

Ямальцы в минус 40 катаются на велосипедах. ВИДЕО

Высокотехнологичные дорогие велосипеды. Екатеринбург, велосипед, катафот, светоотражатель
Для ямальцев велосипедисты в сильные холода — обычное делоФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Житель Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа заснял на видео, как мужчина в сорокоградусный мороз передвигается на велосипеде. Необычную картину он опубликовал в группе «Происшествия Ноябрьск» во «Вконтакте».

«На улице минус 40, чувак едет на велосипеде», — пояснил автор ролика. В комментариях к посту одни пользователи удивились и похвалили смелость и выносливость велосипедиста, а другие заявили, что это «нормальное явление» для города. «Зато точно не заглохнет», «Ну, а КАК по другому, мужик на работу собрался, на улице мороз стоит, машину жалеет, автобусы видимо не так часто ходят, а работать то надо», «Действительно, почему бы и нет. Быстрее же, чем пешком», «Ничего удивительного, уже как года 3-4 катаются зимой на велике», — прокомментировали подписчики, по всей видимости привыкшие к низким температурам.

Согласно данным Гидрометцентра России, в понедельник, 22 января, температура воздуха в Ноябрьске составит минус 37 градусов днем, до минус 44 градусов в ночное время. Постепенно будет теплеть: во вторник днем — до минус 32 градусов, ночью — до минус 41. К концу недели перепад температуры станет наиболее значительный: в воскресенье днем ожидается всего минус 8 градусов, ночью — минус 14.

Ранее «URA.RU» сообщало, что жителям ЯНАО пообещали морозы до минус 90 градусов. В соцсетях распространили документ за подписью дежурного отдела ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС города Губкинский. Ямальцы отнеслись к этому с недоверием. Также их пугали предупреждением о понижении температуры до минус 80 градусов, однако эта информация была опровергнута.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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