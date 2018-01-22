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22 января 2018
13:40  22 января 2018 5

Собчак собрала 100 тысяч подписей для президентских выборов

II съезд партии
Региональные штабы Собчак столкнулись с большим количеством поддельных подписейФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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На сайте кандидата в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак количество подписей достигло необходимой отметки в 100 тысяч. Теперь телеведущая может регистрироваться на выборы. Штаб Собчак планирует подавать подписные листы для проверки в Центризбирком 30 января.

Руководитель сети региональных штабов «кандидата против всех» Тимур Валеев сообщил, что подписи будут собираться с запасом в 30-40 тысяч голосов на случай отбраковки. «У нас большая часть бракованных подписей отбирается еще в регионах, до отправки в Москву, но лучше перестраховаться», — цитирует его «Дождь». Валеев добавил, что региональные штабы Собчак столкнулись с большим количеством поддельных подписей.

Ранее телеведущая заявила, что на этих выборах победит нынешний глава государства Владимир Путин. Но, по словам Собчак, для нее важно, чтобы ее смогли услышать миллионы сограждан. Как писало «URA.RU», «кандидат против всех» намерена участвовать в думских выборах в 2021 году.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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