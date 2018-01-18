{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Разговор идет прямо сейчас!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 января 2018
18 января 2018
Главные новости Москвы
20:49  18 января 2018 3

Собчак намерена участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

Открытие предвыборного штаба Ксении Собчак и посещение дома на улице Кошевого. Екатеринбург, собчак ксения
Собчак заявила, что у нее «огромные планы в политике»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
все новости сюжета

Кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак заявила о желании участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Она уверена, что победу на президентских выборах в 2018 году одержит Владимир Путин.

Собчак рассказала, что ее участие в избирательной кампании-2018 необходимо для озвучивания множества проблем в стране и подготовки к будущим выборам в Госдуму РФ. «У нас [кандидатов] есть только один конкурент на этих выборах, который всегда побеждает. Это Владимир Владимирович Путин. Поэтому давайте будем реалистами и будем говорить друг другу правду», — цитирует Ксению Собчак Interfax. Одной из своих главных целей Ксения Собчак считает создание партии. Для нее важно, чтобы на этих выборах ее смогли услышать миллионы сограждан.

Известная телеведущая назвала Россию «витиеватой страной», где для привлечения внимания к определенным проблемам нужно поучаствовать в президентских выборах, чтобы потом победить в думских. Собчак видит президентскую кампанию как «единственную легальную возможность в России получить доступ к федеральному эфиру». Она заявила, что собирается победить на думских выборах.

Напомним, что начинающий политик Ксения Собчак назвала жителей Крыма неполноценными по отношению к остальному миру. Она считает, что крымчане испытывают жесткие ограничения из-за конфликта с Украиной. Ее высказывание Наталья Поклонская назвала «вредительством и чванством».

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров