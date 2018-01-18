20:49 18 января 2018 3

Собчак заявила, что у нее «огромные планы в политике» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак заявила о желании участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Она уверена, что победу на президентских выборах в 2018 году одержит Владимир Путин.

Собчак рассказала, что ее участие в избирательной кампании-2018 необходимо для озвучивания множества проблем в стране и подготовки к будущим выборам в Госдуму РФ. «У нас [кандидатов] есть только один конкурент на этих выборах, который всегда побеждает. Это Владимир Владимирович Путин. Поэтому давайте будем реалистами и будем говорить друг другу правду», — цитирует Ксению Собчак Interfax. Одной из своих главных целей Ксения Собчак считает создание партии. Для нее важно, чтобы на этих выборах ее смогли услышать миллионы сограждан.

Известная телеведущая назвала Россию «витиеватой страной», где для привлечения внимания к определенным проблемам нужно поучаствовать в президентских выборах, чтобы потом победить в думских. Собчак видит президентскую кампанию как «единственную легальную возможность в России получить доступ к федеральному эфиру». Она заявила, что собирается победить на думских выборах.

Напомним, что начинающий политик Ксения Собчак назвала жителей Крыма неполноценными по отношению к остальному миру. Она считает, что крымчане испытывают жесткие ограничения из-за конфликта с Украиной. Ее высказывание Наталья Поклонская назвала «вредительством и чванством».