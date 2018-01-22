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Главные новости Курганской области
13:33  22 января 2018 7

«Как после бомбежки!» Пациенты пожаловались на ужасные условия в курганской больнице. ФОТО

Курганской больнице не хватает денег, чтобы привести кровати в порядокФото группы «Типичный Курган», «ВКонтакте»

Пациенты Курганской областной инфекционной больницы рассказали об «ужасных условиях» в медучреждении. По словам горожанки Анны Пригородовой, которая легла в больницу с годовалым ребенком, в «инфекционке» скудное питание и нет горячей воды.

Пациентов возмутило рваное и грязное постельное белье
Фото группы «Типичный Курган», «ВКонтакте»

«Кормят, даже дети не едят, постели — как после бомбежки. Даже воды горячей нет. Зато власти говорят, что больницы ухоженные. Вранье, условия ужас!», — написала девушка в группе «ВКонтакте» «Типичный Курган». Под публикацией завязалось бурное обсуждение. Некоторые комментаторы поддержали автора поста: «У нас ночлежки для бомжей и то лучше выглядят, а тут больница», — написал Владимир Сазонов. Другие же посчитали обвинения необоснованными. «А вы туда и не на отдых в отель 5* приехали», — заметила Марина Рогачева. «Инфекционная больница, что вы хотели? Питание такое, потому что другого таким пациентам нельзя есть (без соли, не жирное, чай слабый и все такое). Конечно, дети это есть не станут, взрослые-то через силу едят», — объяснил Игорь Евдокимов.

В медучреждении «URA.RU» не смогли предоставить оперативный комментарий и попросили направить письменный запрос. По словам председателя Лиги защитников пациентов в Кургане Олега Кобякова, в департаменте здравоохранения знают о сложившейся ситуации. «Там работают по этому вопросу — проблема в том, что желание улучшить условия есть, а средств не хватает. Обещали принять меры, как только они появятся», — сказал собеседник нашего агентства. Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане женщина умерла в очереди к врачу.

Вера Чернышева
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