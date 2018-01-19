В Кургане пациентка умерла в очереди к врачу

Пожилая женщина скоропостижно скончалась, ожидая приема врача
В Кургане пожилая женщина скоропостижно скончалась в очереди к врачу в городской поликлинике №2. По данному факту полиция сейчас проводит проверку.
Инцидент произошел утром 17 января. Женщина 80 лет пришла на прием к терапевту, но в очереди ей стало плохо. Известно, что пенсионерка жаловалась на больное сердце. Назначена экспертиза для установления точной причины смерти. По предварительным данным, «фактов неоказания медицинской помощи полиция не усматривает», сообщил «URA.RU» начальник пресс-службы УМВД России по Курганской области Елена Радаева.