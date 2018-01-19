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19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
12:12  19 января 2018 5

В Кургане пациентка умерла в очереди к врачу

Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, коридор больницы
Пожилая женщина скоропостижно скончалась, ожидая приема врачаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане пожилая женщина скоропостижно скончалась в очереди к врачу в городской поликлинике №2. По данному факту полиция сейчас проводит проверку.

Инцидент произошел утром 17 января. Женщина 80 лет пришла на прием к терапевту, но в очереди ей стало плохо. Известно, что пенсионерка жаловалась на больное сердце. Назначена экспертиза для установления точной причины смерти. По предварительным данным, «фактов неоказания медицинской помощи полиция не усматривает», сообщил «URA.RU» начальник пресс-службы УМВД России по Курганской области Елена Радаева.

Анна Бояркина
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