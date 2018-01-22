15:13 22 января 2018 0

Студентов пугают, что без «пожертвований» им не выдадут диплом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Учащиеся нижнетагильского строительного колледжа жалуются, что руководство колледжа заставляет их платить деньги, угрожая не допуском к экзаменам. Формально все законно: так называемые пожертвования учащиеся строительного колледжа из Нижнего Тагила платят добровольно, при этом каждый пишет соответствующее заявление. Однако в группе «Типичный тагильчанин» развернулась бурная дискуссия, где учащиеся делятся тем, как это происходит на самом деле.

Все началось с того, что в группе появилось сообщение, в котором автор рассказал о ситуации в колледже, сославшись на своих знакомых. «Дело в том, что с каждого из них ежегодно требуют в обязательном порядке „добровольное пожертвование“ в размере 3000 рублей. Чувствуете, да? Добровольное, но в обязательном порядке. При всем этом того, кто отказался это „пожертвование“ платить, ждет незачет, несдача экзамена, сессии, вплоть до отсутствия печати на дипломе. Общался по почте с руководителем техникума. Они все полностью отрицали, ссылаясь на указ, под которым стоит подпись и печать главнокомандующего данного ОУ. Самое смешное, что в указе полная противоположность действительности. Документ прилагается».

В документе и. о. директора колледжа Ольга Трубина разъясняет, что в колледже принято Положение о добровольных пожертвованиях, разработанное на основании Гражданского кодекса РФ. «Факты угроз о недопущении студентов к сессии или незачетах учебных дисциплин по причине невнесения добровольных пожертвований отсутствуют».

Вслед за публикацией этого документа вот уже несколько дней в Сети идет обсуждение. Среди пишущих довольно много как бывших так и нынешних студентов, которые говорят примерно одно: «под угрозой осложнения жизни, или просто отчисления, администрация колледжа, вымогает деньги». Так, один из комментаторов намекает, что ситуация с пожертвованиями в колледже крайне мутная. Студенты подозревают, что не все деньги расходуются так, как должны: «Да в принципе понятно все, деньги нужны, колледж обновляют. Вот только я пару лет уже смотрю и не понимаю — отчет есть, но в конце каждого года остается около миллиона рублей, как например в 2016 году — 900 тысяч остаток был. И куда он делся? С 1 сентября новые поборы, а те деньги испаряются?», — написал автор поста.

1/18 Все началось с этого сообщения Фото: «Тиипичный тагильчанин», «ВК»

Кроме того, «URA.RU» пообщалось с несколькими комментаторами. Большинство от разговора отказались, опасаясь репрессий со стороны руководства колледжа. Но несколько человек сообщили, с чем столкнулись лично, попросив не указывать их имена.

Андрей рассказал, что он кончил колледж в 2009 году. О том, что придется платить, ему сообщили сразу же, как только начался учебный год. Платить он должен был каждый год, пока учился. «На общем собрании нам раздали бланки договоров на добровольное пожертвование. Каждый должен был вписать свои данные, а потом с ним идти в бухгалтерию. По договору все чисто, никакой принудиловки», — рассказал Андрей. По словам мужчины, он не помнит, чтобы должникам мешали сдавать зачеты, но о необходимости заплатить напоминали на протяжении учебного года постоянно. Когда раздали бланки, сразу сказали «мол, это конечно добровольно по документации, но сдать всем обязательно, это на ремонт и книги новые в библиотеку». Никто не возмущался, все платили. Десять лет назад к этому, наверное, проще относились».

Следующая собеседница — Катя. Девушка утверждает, что была вынуждена уйти из колледжа, так как подверглась травле за нежелание платить.

«В конце сентября куратор группы объявила, что все должны заплатить в течение года по три тысячи. Я пропустила это мимо ушей и забыла. А в январе во время каникул мне позвонила куратор и напомнила, что надо хотя бы половину заплатить, а иначе мне не будут платить стипендию. Я заплатила полторы тысячи. Потом для нас вывесили отчет о том, куда были потрачены деньги. Было сказано, что средства пошли в том числе на новые мольберты. Но мы их не видели, как были у нас старые, которые учителя подклеивали, так они и остались», — рассказала девушка.

По словам Кати, в мае всем, кто не заплатил, начали постоянно напоминать об этом: «Куратор угрожала, что экзамены не сдам, диплом не выдадут. Такое вымогательство происходило почти каждый день. Я поняла, что учиться мне нормально не дадут. Решила уйти в другой колледж. Они опять стали требовать деньги, иначе отказывались отдать мне документы. Лишь после того, как директор нового колледжа сам лично позвонил этому руководству и попросил отдать мне документы, вопрос решился. Теперь учусь на новом месте, все хорошо, здесь никто деньги не вымогает». Катя не знает, были ли другие, кто отказался платить. По ее словам, в колледже много приезжих из деревень области и ребятам просто некуда деваться, поэтому молча платят.

Николай в этом году заканчивает учебу. «О необходимости платить деньги нам объявили 1 сентября на классном часе. Ближе к середине первого семестра начались намеки, что должники не смогут сдать тот или иной предмет.

Постоянно психологическое давление на студентов, звонят родителям. Разговаривал откровенно об этом со своим куратором группы. Он прямо сказал, что им не платят премию, пока определенный процент от группы не сдаст поборы, которые они называют добровольными пожертвованиями.

Обещали незачет по одному из спецпредметов. Долго готовился, в итоге с трудом сдал на три, хотя всю жизнь учился без троек. У меня выпускной год. Обещают отдать диплом без печати, пока не оплачу. В комментариях один из студентов отписался, что все неправда. Но его самого на первом курсе не допустили к сессии, пока не внес частичную плату. А коммент — обычное подхалимство с надеждой на то, что администрация колледжа это увидит», — рассказал молодой человек.

Еще одна девушка, Мария, учится в колледже с 2016 года. Как и все остальные она рассказала, что о необходимости платить узнала от куратора. «Тех, кто не сдавал, обрабатывали, у них вызывали родителей, если местные. Пугали, что их дети не смогут учиться. Не сдаешь деньги — нет доступа к электронной библиотеке. Обычных учебников библиотеке колледжа практически нет. Выдали один учебник на всю группу, он ходит по рукам. Учебный год закончится, а твоя очередь его читать так и не подойдет. Как-то нерационально расходуют они полученные деньги. Говорили, что якобы деньги пойдут, в том числе, на закупку учебников. Но их как не было, так и нет. Были случаи, что те, кто отказывался платить, в итоге забирали документы, так как администрация создавала им невыносимые условия».

Корреспондент «URA.RU» дозвонился до колледжа с просьбой прокомментировать слова тех, кто обвиняет руководство учебного заведения в вымогательстве. Но заместитель директора по учебно-производственной работе Алексей Алленов отказался от разговора на эту тему по телефону.