14:27 22 января 2018 5

Под песню Satisfaction бабушки зажигают на кухне с поварешками Скриншот видео «ВКонтакте»

Пенсионерки из Санкт-Петербурга решили поддержать ульяновских курсантов. Они сняли свое видео под песню Satisfaction, — с халатами, коммуналкой и собесом, передает телеграм-канал Mash.

На видео женщины пенсионного возраста под известную мелодию активно танцуют на кухне. В руках у них сначала квитанции, а затем — поварешки.

Напомним, что 16 января на YouTube появился клип-пародия на «Satisfaction» Benny Benassi, который сняли курсанты Ульяновского института гражданской авиации. Будущие пилоты исполнили «сексуальный» танец в одних трусах и форменных фуражках. Видео привлекло внимание общественности. Участники шоу «Вечерний Ургант» сняли свой вариант видео, писала «Национальная служба новостей». По сообщению Nation News, девушки-бойцы израильской армии тоже станцевали под Satisfaction в форме прямо в своей казарме, не боясь дисциплинарных взысканий.