Microsoft ограничивает продажи своей продукции российским компаниям

14:57 22 января 2018 0

Американские компании ввели ограничения на размещение и оплату заказов из-за антироссийских санкций Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Российские дистрибьюторы Microsoft ввели ограничения для более 200 фирм, попавших под санкции США. Американские компании потребовали от российских фирм, которые сделали заказы, оплаты в сжатые сроки и ввели ограничения на размещение и оплату заказов.

Речь идет о компаниях Merlion и RRC — официальных дистрибьюторах Microsoft в России. Ограничения введены в связи с тем, что в августе 2017 года Минфин США сократил в два раза период оплаты заказов, которые российские фирмы делают у американских компаний. Это решение коснулось российских банков и энергетического сектора, сообщает телеканал «Дождь». Ранее для российских компаний срок оплаты заказов составлял 90 дней, для банков — 30 дней. После введения санкций США в августе прошлого года, сроки сократились до 60 и 14 дней соответственно.

Microsoft в комментарии агентству Reuters сообщила, что корпорация «твердо привержена соблюдению правовых требований и имеет строгий порядок соблюдения правил по всему миру, призванный обеспечить их соблюдение нашими партнерами». Сотрудничество с российскими фирмами, которые попали под санкции, грозит американским компаниям штрафом в размере от 250 тысяч до миллиона долларов, а также тюремным заключением.

Соединенные Штаты Америки планируют ввести новые санкции против России. Об этом сообщил посол США в России Джон Хатсман на Гайдаровском форуме. Документы планируется подготовить к 29 января.