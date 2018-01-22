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22 января 2018
14:57  22 января 2018 0

Microsoft ограничивает продажи своей продукции российским компаниям

США. Клипарт, сша, Капитолий, соединенные штаты америки, usa
Американские компании ввели ограничения на размещение и оплату заказов из-за антироссийских санкцийФото: Ксения Сальникова © URA.RU
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Российские дистрибьюторы Microsoft ввели ограничения для более 200 фирм, попавших под санкции США. Американские компании потребовали от российских фирм, которые сделали заказы, оплаты в сжатые сроки и ввели ограничения на размещение и оплату заказов.

Речь идет о компаниях Merlion и RRC — официальных дистрибьюторах Microsoft в России. Ограничения введены в связи с тем, что в августе 2017 года Минфин США сократил в два раза период оплаты заказов, которые российские фирмы делают у американских компаний. Это решение коснулось российских банков и энергетического сектора, сообщает телеканал «Дождь». Ранее для российских компаний срок оплаты заказов составлял 90 дней, для банков — 30 дней. После введения санкций США в августе прошлого года, сроки сократились до 60 и 14 дней соответственно.

Посол США объявил о новых антироссийских санкциях

Microsoft в комментарии агентству Reuters сообщила, что корпорация «твердо привержена соблюдению правовых требований и имеет строгий порядок соблюдения правил по всему миру, призванный обеспечить их соблюдение нашими партнерами». Сотрудничество с российскими фирмами, которые попали под санкции, грозит американским компаниям штрафом в размере от 250 тысяч до миллиона долларов, а также тюремным заключением.

Соединенные Штаты Америки планируют ввести новые санкции против России. Об этом сообщил посол США в России Джон Хатсман на Гайдаровском форуме. Документы планируется подготовить к 29 января.

Ольга Дудорова
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