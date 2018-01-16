Посол США объявил о новых антироссийских санкциях

Соединенные Штаты Америки планируют ввести новые санкции против России. Об этом сообщил посол США в России Джон Хатсман.
Американский посол на Гайдаровском форуме анонсировал доклад о новых санкциях против России. Документы планируется подготовить к 29 января, сообщают Nation News.
Хантсману задали вопрос о том, будут ли включены в новый санкционный список 50 человек, как планировалось ранее. Посол не стал отвечать и подчеркнул, что в настоящий момент на эту тему говорить слишком рано, пишет RT.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ведомство продолжает работать над санкциями в отношении России, которые должны быть введены в соответствии с подписанным американским президентом Дональдом Трампом законопроектом. В черный список США могут попасть сотни близких к Кремлю россиян.