15:50 22 января 2018 2

Доброволец с Донбасса Докут утверждает, что «ничего не было» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Появилось видео того, как казак ударил по камере оператора во время конфликта автогонщиков и властей, произошедшего в выходные на озере Балтым под Екатеринбургом. Ссылку на видеофайл, на котором хорошо виден момент удара, «URA.RU» прислал оператор и автогонщик Сергей, известный в Екатеринбурге под ником Мистер Серж. Он сообщил агентству, что готов подать заявление в полицию на казака, который повредил его аппаратуру.

«Я снимал крупный план, и я этого человека не видел, его нет в кадре, — рассказал „URA.RU“ мистер Серж. — Он стоял-стоял рядом и просто ударил кулаком мне в объектив. Есть куча видео, которые снимали сбоку — на одном из них четко видно, как это происходит».

По рассказу Сергея, внешних, механических повреждений на камере нет, но с объективом теперь творится что-то неладное — он «глючит». «В момент удара я снимал на автофокусе, в этом режиме работают двигатели и стабилизатор. После удара у меня вышла надпись „ошибка объектива“. Я несколько раз включал-выключал камеру, потом отключал аккумулятор, после этого она заработала, но выключился „стаб“ и она начала промахиваться по фокусу», — рассказал Мистер Серж, отметив, что разбираться с объективом, возможно, придется в условиях мастерской.

По словам пострадавшего, в полицию он пока не обращался, но готов это сделать. «Это зависит от того, как они (противники организаторов автогонок) себя поведут. Если все замнется, я не буду обращаться, — говорит Сергей. — Я на стороне организаторов автогонок — на стороне нормальных людей, которые не гоняют по городу, а ездят в отведенных для этого местах. Думаю, что это (мое заявление) будет лишним рычагом давления. Мы с Максимом (Ченцовым — организатором гонок, прим. ред.) подумаем. Если ему это нужно, я пойдут на это».

Мистер Серж, который снимал крупный план и которому, по его словам, повредили объектив Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как удалось выяснить екатеринбургским СМИ, оппонент оператора, казак Олег Богуневич — заместитель атамана станицы «Горный Щит» и замруководителя отделения «Союза добровольцев России» на Среднем Урале. Он известен как доброволец с позывным Докут, ездивший воевать в Донбасс. «URA.RU» удалось связаться с казаком.

«Где и в какой момент я его задел, я даже не отразил, — рассказал он „URA.RU“. — У нас задачи были совершенно другие — мы занимались сопровождением инспекторов, так как мы несем государственно-гражданскую службу в сфере природоохраны и экологии. Вступать в какие-либо конфликты нам было не нужно».

По мнению казака, человек, который обвиняет его в повреждении камеры, намеренно устроил «провокацию». «Сначала у него ничего не работает, потом вдруг снова работает — само по себе отремонтировалось», — недоумевает Олег. Он считает, что никаких претензий со стороны оператора «не должно быть по определению», потому что «ничего не было».

«Я всегда вежливо и корректно общаюсь с журналистами, — говорит Богуневич. — Если бы я ему камеру ломал, я бы ломал как-то по-другому и она бы у него вряд ли уже работала».

Олег Богуневский — доброволец, воевавший в Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При этом, по словам казака, он не против автоспорта и гонщиков. «Спортсмены ни при чем! — уверен Олег Богуневич. — Мы и сами принимаем участие в проведении подобных мероприятий — например, в Артях мы устраиваем автогонки типа трофи. В прошлом году мы проводили, в этом году они уже получили официальный статус».

Поток обвинений в свой адрес в СМИ и соцсетях казак считает «неизбежным злом». «Много кто уже написал кучу разных гадостей, не знаю, с чем этого связано, но это нормально», — говорит Богуневич. Между тем пострадавший оператор Сергей обещает в скором времени выложить еще одно видео, снятое им самим, на котором хорошо виден кулак, бьющий по объективу.

Оригинальное видео конфликта (момент удара по камере смотреть на 3.00).