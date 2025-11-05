Паслер побывал на строительстве самой длинной BMX-трассы в Свердловской области. Видео
Паслер надеется, что данный вид спорта станет еще популярнее у молодежи
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Губернатор Свердловской области Денис Паслер посмотрел ход строительства рейс-трека BMX на стадионе «Факел» в Богдановиче. Об этом сообщили в региональной Федерации велосипедного спорта.
Площадку главе региона представил мэр Богдановича Олег Нейфельд и президент Федерации велоспорта Свердловской области Иван Кравченко. «Трек протяженностью 320 метров станет крупнейшей BMX-трассой региона и будет соответствовать всероссийским стандартам проведения соревнований», — рассказали в Федерации велоспорта в соцсетях.
В ходе осмотра площадки губернатор также посмотрел, как молодые спортсмены выполняют на треке различные трюки. Как отметил в своих соцсетях Паслер, строительство рейс‑трека почти завершено, осталось смонтировать трибуны для зрителей на 480 мест. По его словам, при наличии такой базы данный вид спорта станет еще популярнее у молодежи, полюбившей занятия на BMX-велосипедах за возможность выполнения трюков, скорость и экстрим.
Строительство ведется при поддержке регионального министерства физической культуры и спорта, администрации Богдановича, Федерации велосипедного спорта России и Свердловской области. На новой BMX‑трассе можно будет проводить соревнования всероссийского уровня.
