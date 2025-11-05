Паслер надеется, что данный вид спорта станет еще популярнее у молодежи Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер посмотрел ход строительства рейс-трека BMX на стадионе «Факел» в Богдановиче. Об этом сообщили в региональной Федерации велосипедного спорта.

Площадку главе региона представил мэр Богдановича Олег Нейфельд и президент Федерации велоспорта Свердловской области Иван Кравченко. «Трек протяженностью 320 метров станет крупнейшей BMX-трассой региона и будет соответствовать всероссийским стандартам проведения соревнований», — рассказали в Федерации велоспорта в соцсетях.

В ходе осмотра площадки губернатор также посмотрел, как молодые спортсмены выполняют на треке различные трюки. Как отметил в своих соцсетях Паслер, строительство рейс‑трека почти завершено, осталось смонтировать трибуны для зрителей на 480 мест. По его словам, при наличии такой базы данный вид спорта станет еще популярнее у молодежи, полюбившей занятия на BMX-велосипедах за возможность выполнения трюков, скорость и экстрим.

Продолжение после рекламы