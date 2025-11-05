Логотип РИА URA.RU
Общество

Екатеринбуржцы игнорируют шиномонтажки, вопреки снегопаду: что происходит в сервисах. Фото

В шиномонтажках Екатеринбурга не оказалось очередей даже в снегопад
05 ноября 2025 в 12:52
Многие екатеринбуржцы «переобули» авто заранее

Фото: Илья Московец © URA.RU

В шиномонтажках Екатеринбурга не оказалось очередей утром 5 ноября, вопреки начавшемуся снегопаду. Корреспондент URA.RU съездил в сервисы, чтобы проверить, есть ли очереди и сложно ли попасть на переобувку.

«Сегодня ажиотажа нет, вяло едут. Все, кто хотел, уже переобулись», — рассказал мастер в сервисе Rolling Wheel. В других шиномонтажках, таких как «Express Шина», «ШинЛайн» и «Римэкс». Во всех вышеперечисленных сервисах не оказалось очередей и были свободные окна на замену колес, резины. 

Ранее URA.RU подсчитало, сколько стоит заменить шины на авто в популярных шиномонтажках города. Цены варьируются от 2400 до 4000 рублей. Синоптики спрогнозировали, что в Свердловской области снег будет идти до 6 ноября, однако на части региона будет активно таять. 

