После трагедии со школьниками Милонов призвал к регистрации в соцсетях по паспорту

15:34 22 января 2018 1

У парламентария появился весомый аргумент Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов внесет в парламент законопроект об обязательной регистрации пользователей соцсетей по паспорту. Аналогичную инициативу он заявлял весной, но тогда она не прошла.

Документ предполагает ужесточение правил регистрации в социальных сетях: она будет возможна только после предоставления паспортных данных, чтобы подтвердить фамилию, имя, отчество и возраст. Дети до 14 лет при этом должны будут представить письменное согласие своих законных опекунов, сообщает «Русская планета».

В первый раз Милонов пытался предложить подобную инициативу в апреле 2017 года. Тогда законопроект раскритиковали скептики и он получил неофициальное название «убийство интернета».

После событий прошлой недели, когда учащиеся в нескольких школах страны напали с ножами и топорами на одноклассников, у депутата появился новый аргумент, почему его инициатива необходима. «Мы видим, что недавние трагедии в школах произошли именно от слепоты нашего законодательства относительно этой сферы. Дети, начитавшись экстремистских материалов, наслушавшись каких-то анонимов, попадают под жёсткое влияние беспринципных кукловодов. Они становятся жертвами преступников, которые с помощью фейковых аккаунтов продвигают опасные идеи, а мы позволяем им оставаться безнаказанными», — цитирует Милонова телеканал RT.