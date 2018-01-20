Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова назвала мужественным поступок школьников, которые бросились на защиту учителя во время нападения на класс 15 января. Подробности трагедии, услышанные от очевидцев, омбудсмен опубликовала на своей странице в Facebook.
«По рассказам мамы ученика, которую я знаю лично, ее сын и несколько детей сумели первыми вырваться из класса… Дети в окровавленной одежде (на них попала кровь при нападении на учителя) в ужасе побежали на первый этаж к сотруднику охраны школы, но говорить от страха не могли. Охранник, видимо, тоже не понял, что происходит и не отреагировал», — пишет Светлана Денисова.
По ее словам, дети вели себя грамотно в экстремальной ситуации. Они побежали в торговый центр, где была охрана, так как понимали, что «звонку взрослых людей о происшествии больше поверят в полиции». Дети, которые остались в классе, пытались спрятаться за столом учительницы, сама она мужественно защищала учеников. А два мальчика встали на защиту учителя.
«Именно они и получили самые тяжелые ранения. Один из них — активист класса, из многодетной семьи, где 4 детей. Другого воспитывает одна мама. Какие мужественные ребята!» — восхищается омбудсмен.