В Перми откроют салон красоты для онкобольных

17:54 22 января 2018 0

Даже со страшным диагнозом важно чувствовать себя красивой, пояснила пермячка Фото: depositphotos.com

Необычный салон красоты планирует открыть жительница Перми. Она как человек, столкнувшийся с онкозаболеванием, хочет помочь женщинам с аналогичным диагнозом.

У Светланы Алексеевой был рак молочной железы, она перенесла курс химиотерапии и операцию. Сейчас женщина хочет открыть салон красоты для онкобольных, вернее, как она сама предпочитает называть, онковыздоравливащих. «Когда мы только подходим к онкоцентру, мы уже умерли заранее. Когда нам ставят диагноз, мы закрываемся. Таким людям важно само понимание того, что это лечится, что они не умирают. Им нужно просто жить», — объяснила Алексеева корреспонденту «URA.RU».

Пермячка подчеркнула, что рак стремительно молодеет и сейчас ему подвержены совсем юные девушки и женщины. При этом им даже со страшным диагнозом очень важно чувствовать себя красивой. «Так быстрее проходит процесс выздоровления», — объясняет Светлана.

По словам собеседницы, обычные салоны и специалисты не всегда готовы оказать услугу онкобольному человеку. «Я сама столкнулась с тем, что далеко не каждый мастер был готов побрить мне голову. Тем более что не каждая девушка с таким диагнозом отнесется легко, если рядом с ней, в соседнем кресле, будет сидеть клиентка с роскошной шевелюрой. Это психологически тяжело», — заявила пермячка. Сейчас Светлана Алексеева занимается краудфандингом и ищет помещение, в котором заработает салон.