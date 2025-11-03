Аналитики назвали вакансии с огромными зарплатами на удаленке в Перми

Самую высокую зарплату на удаленной работе в Перми предлагают функциональным архитекторам 1С:ERP по производственному контуру. Им готовы платить от 300 до 400 тысяч рублей в месяц, рассказали URA.RU в пресс-службе hh.ru.

«Топ-10 высокооплачиваемых вакансий на удаленке в Пермском крае возглавляют IT-специалисты и менеджеры по продажам. Функциональный архитектор 1С:ERP может рассчитывать на доход от 300 до 400 тысяч рублей, а руководитель отдела продаж — до 300 тысяч рублей ежемесячно», — сообщили в hh.ru.

В четверку лидеров также вошли вакансии менеджеров по развитию бизнеса и по туризму с доходами до 250 тысяч рублей. Программисты 1С и менеджеры по продажам услуг в сфере логистики и таможенного оформления могут зарабатывать от 200 тысяч рублей. Руководителям строительных проектов и региональным представителям B2B в сегменте инженерного оборудования работодатели готовы платить от 180 тысяч рублей. Замыкают десятку менеджер по продажам в онлайн-школе (от 130 до 280 тысяч) и инженер-программист (от 180 до 220 тысяч).