Пермский Театр-Театр предлагает отметить праздник со стилягами и Пушкиным

В Перми Театр-Театр в праздничные выходные продолжает работу на большой сцене. В понедельник и вторник здесь дадут два популярных спектакля: мюзикл «Винил» (12+) и драму «Капитанская дочка» (12+).

Герои спектакля — дерзкие и молодые стиляги, ищут свое звучание и творят музыку, чтобы быть не такими, как все. И это самое главное в этой постановке, потому что вместе с ними зрители ищут и находят что-то свое. Создать танцевальную феерию помогает уникальная механика сцены Театра-Театра.