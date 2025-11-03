Пермский Театр-Театр предлагает отметить праздник со стилягами и Пушкиным
ТТ продолжает работу на большой сцене
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми Театр-Театр в праздничные выходные продолжает работу на большой сцене. В понедельник и вторник здесь дадут два популярных спектакля: мюзикл «Винил» (12+) и драму «Капитанская дочка» (12+).
3 ноября
Винил (12+)
Герои спектакля — дерзкие и молодые стиляги, ищут свое звучание и творят музыку, чтобы быть не такими, как все. И это самое главное в этой постановке, потому что вместе с ними зрители ищут и находят что-то свое. Создать танцевальную феерию помогает уникальная механика сцены Театра-Театра.
4 ноября
«Капитанская дочка» (12+)
В постановке собраны персонажи самых разных произведений Александра Пушкина. В огромном мире спектакля, напоминающем большой русский сон, соседствуют пушкинские стихи и сказки, поэмы и романы — и даже историческая хроника пугачевского бунта.
