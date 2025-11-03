Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Культура

Пермский Театр-Театр предлагает отметить праздник со стилягами и Пушкиным

03 ноября 2025 в 14:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ТТ продолжает работу на большой сцене

ТТ продолжает работу на большой сцене

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми Театр-Театр в праздничные выходные продолжает работу на большой сцене. В понедельник и вторник здесь дадут два популярных спектакля: мюзикл «Винил» (12+) и драму «Капитанская дочка» (12+).

3 ноября

Винил (12+)

Герои спектакля — дерзкие и молодые стиляги, ищут свое звучание и творят музыку, чтобы быть не такими, как все. И это самое главное в этой постановке, потому что вместе с ними зрители ищут и находят что-то свое. Создать танцевальную феерию помогает уникальная механика сцены Театра-Театра.

4 ноября

«Капитанская дочка» (12+)

В постановке собраны персонажи самых разных произведений Александра Пушкина. В огромном мире спектакля, напоминающем большой русский сон, соседствуют пушкинские стихи и сказки, поэмы и романы — и даже историческая хроника пугачевского бунта.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал