«Считать с 3-го ноября Пермь и Мотовилиху единым городом»: когда Мотовилиха стала частью Перми

Пермь и Мотовилиха стали единым городом в 1938 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Современный Мотовилихинский район Перми (как говорят пермяки — Мотовилиха) — один из семи районов города, вырос из заводского поселка ХVIII века, а в прошлом столетии даже успел побывать городом. «Городская» жизнь поселка впервые прервалась 98 лет назад: 3 ноября 1927 года Мотовилиха впервые вошла в состав Перми. Как создавалась пермская агломерация на основе двух городов и что повлияло на ее развитие — в нашем материале.

Основание поселка при заводе

Мотовилихинские заводы ведут историю с 1736 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После основания завода на Егошихе в 1723 году, давшего жизнь Перми, Василий Татищев заложил еще один — медеплавильный. Это произошло в 1736 году неподалеку от слияния рек Большая и Малая Мотовилиха. Именно с этого момента началась история Мотовилихинских заводов, которые до настоящего времени остаются одним из флагманов ВПК страны.

Для снабжения нового предприятия нужным количеством воды Большую Мотовилиху перекрыли дамбой, что привело к появлению запруды. По обеим ее сторонам сегодня расположены два старых городских микрорайона — Запруд и Висим. Современная трасса из Запруда на Висим проходит как раз на месте плотины бывшего завода.

Продолжение после рекламы

Начало слияния с Пермью

Пермская «Царь-Пушка». Музей пермской артиллерии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Полтора века Мотовилиха развивалась как самостоятельное поселение, а Мотовилихинский медеплавильный завод просуществовал 125 лет и был закрыт в 1865 году из-за истощения рудников. До открытия нового пушечного завода, в 1860 году, Мотовилиха была причислена к Перми в полицейском надзоре. В нее вошли Костарево, Пихтовка, Висим, Заива, Луга, Вышка, Запруд, Язовая и Мотовилихинские горки.

К концу XIX века, особенно после открытия Уральской горнозаводской железной дороги, связавшей Пермь, поселение Пермских пушечных (Мотовилихинских) заводов и Левшинские пристани в устье Чусовой, Пермь и Мотовилиха фактически стали единой агломерацией.

Мотовилиха и Пермь после революции

Мотовилиха стала частью Перми в 1927 году Фото: Государственный архив Пермского края

В ходе районирования в декабре 1923 года в составе Пермского округа Уральской области был образован Мотовилихинский район (Уральская бласть была образована в 1923 году путем слияния четырех губерний: Екатеринбургской, Пермской, Челябинской и Тюменской). В 1926 году его центр, заводской поселок Мотовилиха получил статус города районного подчинения.

15 октября 1927 года было принято постановление ВЦИК РСФСР о слиянии Перми и Мотовилихи. Данное решение было реализовано 3 ноября 1927 года, когда прошло объединенное заседание горсоветов Перми и Мотовилихи. В 1929 году была построена трамвайная линия между Мотовилихой и центром Перми, ставшей первой пермской линией трамвая.

Город Молотово и включение в Пермь

В 1930 году снова был поднят вопрос о возвращении Мотовилихе статуса отдельного города в связи с потерей городом Перми статуса окружного центра и вхождением его в Свердловскую область. В июне 1931 года район Мотовилиха (в документах параллельно именовавшийся и районом, и поселком, и городом) был переименован в район «Молотово», честь советского наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. А в августе Президиум Уральского облсовета принял постановление о выделении Молотово в отдельный город. Так завершился первый четырехлетний период слияния Перми и Мотовилихи.