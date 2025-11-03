Пермский оборонный завод требует с подрядчика десятки миллионов рублей неустойки

Суд рассмотрит иск на 26 млн рублей между пермским заводом и строительной компанией Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермский завод «Машиностроитель» подал в суд на строительную компанию «РусРазвитие», требуя взыскать более 26 миллионов рублей неустойки за срыв сроков строительства производственного корпуса. Об этом свидетельствуют материалы сервиса «Электронное правосудие».

«Арбитражный суд Пермского края начал рассмотрение иска АО „Пермский завод „Машиностроитель““ к ООО „РусРазвитие“. Предприятие требует взыскать с подрядчика 26,024 млн рублей неустойки за нарушение сроков строительства производственного здания. Суд уже истребовал у сторон исполнительную документацию по объекту, который предназначен для технического перевооружения завода при выпуске изделий ПД-8», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на определение суда и материалы сервиса «Электронно правосудие» .