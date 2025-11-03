Бюджет Перми на ближайшие три года представят на публичных слушаниях
В здании администрации Перми состоятся общественные обсуждения трехлетнего бюджета города
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Перми 5 ноября пройдут публичные слушания по проекту городского бюджета на ближайшие три года. Мероприятие состоится в здании городской администрации, сообщается на сайте мэрии.
«В Перми в очном формате пройдут публичные слушания по проекту бюджета города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Мероприятие запланировано на 5 ноября на 15:00 по адресу: улица Ленина, 23», — говорится сообщении.
В обсуждении примут участие депутаты городской думы, эксперты, представители общественности и специалисты мэрии. На слушаниях будет представлен проект главного финансового документа города, определяющего направления расходов на ближайшие три года.
Проект бюджета города на ближайшие три года будет обсуждаться на фоне расширения источников доходов муниципалитета. В 2025 году Пермь начала сдавать в аренду поверхности остановок общественного транспорта под размещение рекламных конструкций, что принесло городской казне 11,5 миллиона рублей ежегодно. Администрация планирует продолжить эту практику и увеличивать количество рекламных лайтбоксов на остановках.
