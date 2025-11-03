Бюджет Перми на ближайшие три года представят на публичных слушаниях

В здании администрации Перми состоятся общественные обсуждения трехлетнего бюджета города Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми 5 ноября пройдут публичные слушания по проекту городского бюджета на ближайшие три года. Мероприятие состоится в здании городской администрации, сообщается на сайте мэрии.

«В Перми в очном формате пройдут публичные слушания по проекту бюджета города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Мероприятие запланировано на 5 ноября на 15:00 по адресу: улица Ленина, 23», — говорится сообщении.

В обсуждении примут участие депутаты городской думы, эксперты, представители общественности и специалисты мэрии. На слушаниях будет представлен проект главного финансового документа города, определяющего направления расходов на ближайшие три года.

Продолжение после рекламы