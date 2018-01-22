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23 января 2018
22 января 2018
18:12  22 января 2018 2

Под Саратовом собака застрелила собственного хозяина

Клипарт. Охота. Челябинск, ружье, охотник, зорька
Трагедия произошла, когда охотник выпустил своих собак из машиныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Краснокутском районе Саратовской области охотник погиб в результате огнестрельного ранения, которое ему случайно нанесла его собака. Трагедия произошла, когда мужчина в лесу выпустил своих питомцев из машины.

64-летний Сергей Терехов отправился на охоту вместе со своим братом, сообщает СУ СК России по Саратовской области. Когда он выпустил своих собак из багажника, одна из них случайно задела лапой курок ружья, которое тот держал в руках, пишет портал «Утро.ру».

Так как приклад был прислонен к земле, а ствол направлен в сторону мужчины, он получил ранение в живот. После этого Терехова доставили в больницу, где он скончался, сообщает «Ридус».

Софья Стеклова
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