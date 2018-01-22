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23 января 2018
22 января 2018
18:21  22 января 2018 18

Жириновский пообещал амнистию и талоны на еду после победы на выборах

День народного единства. Москва, жириновский владимир
Кандидат в президенты от ЛДПР назвал первые указыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский назвал три первых указа, которые издаст в случае своей победы на выборах. По его мнению, в первую очередь необходимо освободить заключенных.

Как заявил Жириновский, в России в местах заключения находятся 650 тысяч человек, часть из которых совершила незначительные преступления, передает RT. Кроме того, по его мнению, необходимо принять закон о защите русского языка. Третьим пунктом он пообещал ввести в стране талоны на питание, сообщает «Экономика сегодня».

Как писало «URA.RU», ранее Владимир Жириновский предложил всем депутатам перечислить по миллиону рублей на его избирательный счет. Лидер ЛДПР аргументировал это тем, что из всех депутатов Госдумы в качестве кандидата в президенты в выборах будет участвовать только он один.

Игорь Чукреев
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