Жириновский пообещал амнистию и талоны на еду после победы на выборах

18:21 22 января 2018 18

Кандидат в президенты от ЛДПР назвал первые указы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский назвал три первых указа, которые издаст в случае своей победы на выборах. По его мнению, в первую очередь необходимо освободить заключенных.

Как заявил Жириновский, в России в местах заключения находятся 650 тысяч человек, часть из которых совершила незначительные преступления, передает RT. Кроме того, по его мнению, необходимо принять закон о защите русского языка. Третьим пунктом он пообещал ввести в стране талоны на питание, сообщает «Экономика сегодня».

Как писало «URA.RU», ранее Владимир Жириновский предложил всем депутатам перечислить по миллиону рублей на его избирательный счет. Лидер ЛДПР аргументировал это тем, что из всех депутатов Госдумы в качестве кандидата в президенты в выборах будет участвовать только он один.