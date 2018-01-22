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23 января 2018
22 января 2018
19:08  22 января 2018 4

Продвижением Putin Team занялся продюсер «Иванушек International»

Игорь Матвиенко создал множество популярных российских группФото: Wikimedia Commons

Продвижением проекта хоккеиста Александра Овечкина Putin Team занимается проект «Жить.рф», созданный продюсером Игорем Матвиенко. Последний известен как создатель таких групп, как «Любэ», «Иванушки International», «Корни» и «Фабрика».

О существовании творческого союза изданию The Bell сообщил представитель Putin Team в ответе на запрос. В том числе было заявлено, что «Жить.рф» занимается «всеми контентными и техническими вопросами».

О создании проекта Putin Team лидер клуба НХЛ «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин объявил в начале ноябре 2017 года. «Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много. Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию!» — заявил он тогда в Instagram. Через неделю после анонса о запуске движения «Ведомости» сообщили, что идея создания Putin Team принадлежит компании «ИМА-консалтинг».

В ноябре же появился и проект «Жить.рф». «Смысл нашего проекта — напомнить людям, что в минуты отчаяния и пустоты нужно найти в себе силы продолжать жить дальше», — описывал его необходимость Игорь Матвиенко.

Согласно информации на сайте проекта Putin Team, к нему присоединились уже 88 человек, 12 из которых — медийные личности. За праздники добровольцы движения побывали 22 детских учреждениях в 13 городах России, поздравив тысячи детей.

Виктор Жуков
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