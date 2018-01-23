Россияне включили Сталина в список кумиров ХХ века

По результатам опроса ВЦИОМ двух тысяч россиян составлен список кумиров прошлого столетия. В него вошел Иосиф Сталин, возглавлявший Советский Союз с 1920-х до середины XX века.
Социологи общались с жителями страны по телефону. Около трети россиян считают главным кумиром ХХ века советского автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого, почти половина — космонавта Юрия Гагарина, сообщает канал 360.
В список 22% респондентов включили также генералиссимуса СССР Иосифа Сталина. Еще 27% россиян назвали кумиром маршала Георгия Жукова. В рейтинг кумиров попали писатели Александр Солженицын (14%) и Лев Толстой (13%). Почти столько же опрошенных отметили балерину Майю Плисецкую (13%), пишет «Федеральное агентство новостей». Всего по 2% в рейтинге досталось художнику Илье Репину и генсеку ЦК КПСС Михаилу Горбачеву.
Ранее «Левада-Центр» провел опрос россиян, согласно которому больше половины сожалеют о распаде СССР. Об этом сообщили 52% респондентов. Больше половины граждан считают, что Советский Союз можно было сохранить. 29% людей считает, что распад СССР был неизбежен.