Россия получила «великолепный боевой опыт» в Сирии, нарастила военный потенциал и теперь угрожает безопасности Европы. Такое мнение высказал глава Генштаба ВС Великобритании, генерал Ник Картер.
Он считает, что российская сторона может неожиданно начать «враждебные действия». «Они будут делать то, чего их соперник ожидает меньше всего. Они воспользовались опытом в Сирии, чтобы развить экспедиционные способности», — сказал Картер, выступая в Королевском институте вооруженных сил. По его словам, Россия испытала в САР более 150 видов вооружения и оснащения, пишет RT.
Однако британские пользователи Сети придерживаются другого мнения, сообщает «Федеральное агентство новостей». Они назвали Картера паникером и предположили, что многие в Великобритании были бы только рады, если бы их страну возглавил Владимир Путин. «Он бы не позволил ей стать подстилкой Европы», — написал один из комментаторов. Другой подсчитал оборонные расходы России и НАТО, отметив, что Североатлантический альянс тратит на вооружение в 15 раз больше РФ.
Также, как сообщало «URA.RU», Картер предложил выявить и использовать против России ее слабые стороны, одновременно создав по ее границам пояс безопасности из недружелюбно настроенных государств.