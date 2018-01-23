В британском генштабе предложили нажать на «слабые стороны» РФ

Чтобы противостоять России, западным странам необходимо изучить ее слабые стороны и продемонстрировать в отношении нее решительность. С таким призывом выступил глава Генштаба ВС Великобритании, генерал Ник Картер в Королевском институте вооруженных сил.
«Нам необходимо определить слабые стороны России и после этого действовать асимметрично», — цитирует Картера RT. Британский генерал добавил, что «Россия уважает силу и сильных», поэтому Западу необходимо создать прочные институты в соседних с РФ государствах. Так они смогут «обрести уверенность» и «выдерживать давление». Помимо прочего, Картер призвал к противостоянию «российскому влиянию и дезинформации», также он считает необходимым сохранить антироссийские санкции, сообщает «Экономика сегодня».
Ранее Европу также призывали дать отпор «враждебной России». Как писало «URA.RU», премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что РФ угрожает потенциалу восточного региона и «пытается разорвать их коллективное могущество на части».