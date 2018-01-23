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23 января 2018
09:30  23 января 2018 5

В британском генштабе предложили нажать на «слабые стороны» РФ

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, флаг великобритании
Великобритания считает Россию большой угрозойФото: depositphotos.com © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Чтобы противостоять России, западным странам необходимо изучить ее слабые стороны и продемонстрировать в отношении нее решительность. С таким призывом выступил глава Генштаба ВС Великобритании, генерал Ник Картер в Королевском институте вооруженных сил.

«Нам необходимо определить слабые стороны России и после этого действовать асимметрично», — цитирует Картера RT. Британский генерал добавил, что «Россия уважает силу и сильных», поэтому Западу необходимо создать прочные институты в соседних с РФ государствах. Так они смогут «обрести уверенность» и «выдерживать давление». Помимо прочего, Картер призвал к противостоянию «российскому влиянию и дезинформации», также он считает необходимым сохранить антироссийские санкции, сообщает «Экономика сегодня».

Ранее Европу также призывали дать отпор «враждебной России». Как писало «URA.RU», премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что РФ угрожает потенциалу восточного региона и «пытается разорвать их коллективное могущество на части».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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