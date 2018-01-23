Уральские суды просят посетителей приходить со своей бумагой. ФОТО

12:56 23 января 2018 10

В суде рекомендуют посетителям приходить со своей бумагой Фото: Александр Мамаев© URA.RU

Снимок объявления, уведомляющего посетителей суда Нижнего Тагила об отсутствии в нем бумаги, разместила на своей странице в соцсетях екатеринбурженка. Юлия Федотова, юрист общественной организации «Открытое право», сделала фото в в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.

«Уважаемые граждане! В связи с тяжелым положением с бумагой в суде суд бумагу для подачи заявлений и обращений гражданам не выдает», — уведомляют уральцев работники суда. Автор прокомментировал свой снимок: «Тяжело жить стало».

Редакция «URA.RU» обратилась в Ленинский суд Нижнего Тагила, чтобы выяснить, действительно ли все настолько плохо. Оказалось, что объявление появилось из-за увеличения электронного оборота документов и необходимости больше тратить бумаги на их распечатывание.

«Нам выделяют бумагу раз в квартал, и мы планируем, как ее расходовать, чтобы хватило на отведенный срок. Посетители же постоянно просят листочек — написать какое-то заявление или еще что-нибудь. Количество граждан в суде за день большое и даже увеличивается. Мы обычно выручаем их, даем бумагу, но просим в следующий раз приносить с собой», — объяснила «URA.RU» Наталья Зотина, консультант Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

Посетители истощают бумажные лимиты суда Фото: Юлия Федотова, facebook

Аналогичная ситуация сложилась и в других свердловских судах. «Люди постоянно просят то ручку, то бумагу, пришлось даже возле кабинета повесить объявление, что бумагу не даем», — сказала «URA.RU» Юлия Баяндина, помощник председателя Ленинского районного суда в Екатеринбурге.