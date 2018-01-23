Зачинщика резни в пермской школе выпишут из больницы

Один из подростков, напавших с ножом на детей и учительницу в пермской школе, уже во вторник, 23 января, будет выписан из больницы. Сразу после этого его перевезут в СИЗО, где пробудет до середины марта.
16-летний выпускник школы, который и был зачинщиком нападения на детей, готов к выписке и покинет медучреждение уже сегодня, рассказали «URA.RU» в ГКБ №4. Второй нападавший на школу пока находится в медучреждении. По данным 59.ru, его мать обратилась в Пермский краевой суд, чтобы ему изменили меру пресечения на домашний арест. Ранее в прокуратуре сообщили, что сразу после выписки оба подростка окажутся в следственном изоляторе.
Учительница, которая сильнее всех пострадала при попытке защитить малышей-школьников при нападении подростков, находится в той же больнице. Она чувствует себя лучше, но о ее выписке речь пока не идет. Как уже сообщало «URA.RU», губернатор Пермского края Максим Решетников официально ходатайствовал о награждении женщины медалью «За отвагу».
15 января двое подростков 15 и 16 лет напали на учеников школы №127 и их учительницу. Они вошли в кабинет, где шел урок у четвероклашек, и начали наносить удары ножом педагогу и детям. Пострадали 12 человек, включая самих нападавших.