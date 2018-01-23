{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,07
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 января 2018
22 января 2018
21 января 2018
20 января 2018
Главные новости Пермского края
13:11  23 января 2018 0

Зачинщика резни в пермской школе выпишут из больницы

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, колония, тюрьма, следственный изолятор, смотритель, тюремная камера
Подростка из больницы отправят сразу в СИЗОФото: Анна Майорова © URA.RU

Один из подростков, напавших с ножом на детей и учительницу в пермской школе, уже во вторник, 23 января, будет выписан из больницы. Сразу после этого его перевезут в СИЗО, где пробудет до середины марта.

16-летний выпускник школы, который и был зачинщиком нападения на детей, готов к выписке и покинет медучреждение уже сегодня, рассказали «URA.RU» в ГКБ №4. Второй нападавший на школу пока находится в медучреждении. По данным 59.ru, его мать обратилась в Пермский краевой суд, чтобы ему изменили меру пресечения на домашний арест. Ранее в прокуратуре сообщили, что сразу после выписки оба подростка окажутся в следственном изоляторе.

Учительница, которая сильнее всех пострадала при попытке защитить малышей-школьников при нападении подростков, находится в той же больнице. Она чувствует себя лучше, но о ее выписке речь пока не идет. Как уже сообщало «URA.RU», губернатор Пермского края Максим Решетников официально ходатайствовал о награждении женщины медалью «За отвагу».

15 января двое подростков 15 и 16 лет напали на учеников школы №127 и их учительницу. Они вошли в кабинет, где шел урок у четвероклашек, и начали наносить удары ножом педагогу и детям. Пострадали 12 человек, включая самих нападавших.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров