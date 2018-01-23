{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,07
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 января 2018
11:36  23 января 2018 5

Пермскую учительницу, защищавшую детей в поножовщине, представили к госнаграде

Поездка губернатора Решетникова в Кунгурский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, решетников максим
Руководство Прикамья оценило отважные действия пермского педагогаФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
все новости сюжета

Губернатор Прикамья Максим Решетников представил к государственной награде учительницу Наталью Шагулину, раненую при нападении на школу №127 в Перми. Действия педагога тогда помогли спасти жизни четвероклассников.

«Максим Решетников направил в адрес президента России Владимира Путина представление к награде учителя СОШ номер 127 Наталии Шагулиной. Он предложил наградить учителя медалью «За отвагу», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора Пермского края.

Ранее с предложением о присвоении награды пермскому педагогу выступил уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. В своей телеграмме к губернатору Прикамья обмудсмен отмечал, что действия учителя были сопряжены с риском для ее жизни и стали примером исключительной смелости для детей и педагогов. 19 января в интернете также появилась петиция о присвоении Шагулиной звания Героя России.

Напомним, что утром 15 января двое подростков, вооруженных ножами, ворвались в школу №127. Поднявшись на третий этаж, несовершеннолетние преступники зашли в кабинет, где занимались четвероклассники, и начали ножами наносить травмы учительнице и детям. Пострадали 12 человек, включая самих преступников. Самую тяжелую травму получила педагог Наталья Шагулина. В настоящий момент врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров