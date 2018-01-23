11:36 23 января 2018 5

Руководство Прикамья оценило отважные действия пермского педагога Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Прикамья Максим Решетников представил к государственной награде учительницу Наталью Шагулину, раненую при нападении на школу №127 в Перми. Действия педагога тогда помогли спасти жизни четвероклассников.

«Максим Решетников направил в адрес президента России Владимира Путина представление к награде учителя СОШ номер 127 Наталии Шагулиной. Он предложил наградить учителя медалью «За отвагу», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора Пермского края.

Ранее с предложением о присвоении награды пермскому педагогу выступил уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. В своей телеграмме к губернатору Прикамья обмудсмен отмечал, что действия учителя были сопряжены с риском для ее жизни и стали примером исключительной смелости для детей и педагогов. 19 января в интернете также появилась петиция о присвоении Шагулиной звания Героя России.

Напомним, что утром 15 января двое подростков, вооруженных ножами, ворвались в школу №127. Поднявшись на третий этаж, несовершеннолетние преступники зашли в кабинет, где занимались четвероклассники, и начали ножами наносить травмы учительнице и детям. Пострадали 12 человек, включая самих преступников. Самую тяжелую травму получила педагог Наталья Шагулина. В настоящий момент врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое.