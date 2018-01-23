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23 января 2018
13:33  23 января 2018 20

Шипулина и Устюгова не оказалось в списке приглашенных на Олимпиаду-2018

Лыжный забег в Лебедево, шипулин антон
Прославленный уральский спортсмен не попал в список участников ИгрФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Звезда российского биатлона Антон Шипулин и лидер лыжников Сергей Устюгов не попали в список потенциальных участников Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Как сообщает «Спорт-Экспресс», об этом рассказал первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов, не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют», — приводит слова Позднякова «Спорт-Экспресс».

Представитель ОКР также отметил, что вся информация пока носит предварительный характер. Кроме того, в Международный олимпийский комитет будет направлено письмо с требованием объяснить, почему лидеры российских сборных по некоторым видам спорта не попали в список потенциальных участников Олимпиады.

Отметим, накануне в Олимпийском комитете России в Москве завершилось заседание рабочей группы МОК по вопросам, связанным с участием российских спортсменов в предстоящей Олимпиаде-2018 в Корее. На данный момент известно, что комиссия МОК вычеркнула из российской заявки более ста спортсменов.

Татьяна Ларина
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