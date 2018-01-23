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23 января 2018
22 января 2018
Главные новости Свердловской области
15:01  23 января 2018 1

На Урале за похищение человека задержан криминальный авторитет 90-х. ФОТО

Овчина считается одним из основателей уральского криминалаФото: скриншот с видео

В городе Алапаевске Свердловской области сотрудники регионального ОБОП при поддержке бойцов СОБРа задержали Андрея Овчинникова по кличке Овчина, который в 1990-е годы, еще до зарождения ОПС «Уралмаш», считался одной из ключевых фигур екатеринбургского криминального мира.

Овчинникова подозревают в организации похищения человека с автопарковки 19 октября 2017 года, отмечает агентство 66.ru. В случае предъявления обвинения статья может быть переквалифицирована на более тяжкую, так как похищенный до сих пор не найден.

Редакции «URA.RU» стало известно, в чем подозревается Овчина. Как сообщил источник в правоохранительных органах, 19 октября с автостоянки на улице Гражданской, 7 в Екатеринбурге был похищен 58-летний владелец парковки, ранее судимый Анатолий Плетухов. Плетухов возглавлял «Гражданский союз», который помогал в реабилитации освободившимся из заключения.

Известно, что за Плетуховым несколько дней следили на темной Hyundai Solaris с поддельными номерами: это позже установили оперативники, просмотрев записи с камер наблюдения. 19 октября сторож стоянки позвонил Плетухову и сообщил, что пришли некие люди и заявляют, что со стоянки был угнан их автомобиль. Плетухов с приятелем около 23 часов приехал на Гражданскую, 7. К его приезду у сторожа отняли телефон, а самого его заперли в будке. Восемь крепких молодых людей устроили засаду. Плетухова несколько раз ударили и запихнули в серебристую «девятку». Товарищ Плетухова наблюдал похищение, но предпочел не вмешиваться. После этого мужчина позвонил в полицию. Машина уехала в неизвестном направлении, и с тех пор Плетухова больше никто не видел. Известно, что у Плетухова были серьезные проблемы с сердцем. По предварительной версии, похищении произошло именно из-за стоянки.

В пресс-службе СКР и полиции в интересах следствия пока информацию не комментируют. Тем не менее, «URA.RU» стало известно, что оперативники задержали вместе с Овчинниковым еще одного человека.

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С 19 октября Анатолия Плетухова никто не видел Фото: «URA.RU»

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
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