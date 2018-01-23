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23 января 2018
22 января 2018
Главные новости Свердловской области
15:54  23 января 2018 0

В Екатеринбурге аноним дал полиции четыре часа на поиск бомбы в бизнес-центре. ФОТО

Саперы должны проверить 20 этажей за четыре часаФото: «Ночные новости»

В Екатеринбурге эвакуированы работники и посетители 20-этажного бизнес-центра «Палладиум» на улице Хохрякова в самом центре города. В правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о минировании. В своем послании минер сообщил, что бизнес-центр «Палладиум» взорвется через четыре часа.

Из-за величины объекта (а его высота составляет 98,8 метра) и большого количества людей на место стянуты силы полиции, МЧС, саперы и машины скорой помощи. Эвакуированные в сильный мороз вынуждены ожидать, пока закончится проверка здания.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал комментарий после окончания полицейской проверки.

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Фото: «Ночные новости»

Александр Лукманов
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