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Главные новости Пермского края
15:52  23 января 2018 0

Север Пермского края атаковали волки

Лоси, косули, волки, лисы, волк, хищник, лесные животные, дикие животные, дикая природа
В Красновишерском районе дикие звери растерзали собакуФото: pixabay.com

Жители Прикамья жалуются в соцсетях на нападения волков. В Красновишерском районе дикие звери растерзали собаку. ЧП произошло в ночь на вторник, 23 января.

«Будьте аккуратны ночью, они среди нас!!! Ничего уже не боятся, уже к человеку подкрались!» — написал житель Красновишерска в соцсетях. В комментариях пользователи пишут, что видели волков в окрестных селах и ближайших городах — в частности, в селе Пянтег и в городе Усолье. По словам профессора ПГНИУ Александра Шепеля, волки, если очень голодны, могут выходить к людям и даже воровать собак. Эксперты рекомендуют в таких случаях не выходить на улицу в темное время суток, особенно на окраинах.

Напомним, ранее на волков пожаловались жители поселка Ныроб, который также находится на севере Пермского края. По словам местных жителей, дикие звери заходят в поселок с октября.

Анна Белкина
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