Север Пермского края атаковали волки

Жители Прикамья жалуются в соцсетях на нападения волков. В Красновишерском районе дикие звери растерзали собаку. ЧП произошло в ночь на вторник, 23 января.
«Будьте аккуратны ночью, они среди нас!!! Ничего уже не боятся, уже к человеку подкрались!» — написал житель Красновишерска в соцсетях. В комментариях пользователи пишут, что видели волков в окрестных селах и ближайших городах — в частности, в селе Пянтег и в городе Усолье. По словам профессора ПГНИУ Александра Шепеля, волки, если очень голодны, могут выходить к людям и даже воровать собак. Эксперты рекомендуют в таких случаях не выходить на улицу в темное время суток, особенно на окраинах.
Напомним, ранее на волков пожаловались жители поселка Ныроб, который также находится на севере Пермского края. По словам местных жителей, дикие звери заходят в поселок с октября.