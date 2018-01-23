Жена Гарика Харламова снялась в откровенной фотосессии

Кристина Асмус выложила откровенный снимок в Instagram
Актриса Кристина Асмус, супруга комика Гарика Харламова, показала публике довольно откровенное фото. Cнимок, на котором она позирует в воде, она выложила на своей странице в «Инстаграм».
Актриса сумела вернуть отличную форму после беременности, пишет «Экспресс-газета». Кристина Асмус тщательно следит за своим рационом и регулярно тренируется в спортзале. «Кристина, ты невероятно красивая. Просто эталон женственности», «Шикарная фотография шикарной женщины», «Кристина, вы очень красивая!» — подписчики актрисы восхищаются созданным ею образом. Однако некоторым ее макияж показался слишком ярким.