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23 января 2018
16:08  23 января 2018 2

Жена Гарика Харламова снялась в откровенной фотосессии

Кристина Асмус выложила откровенный снимок в InstagramФото: Кристина Асмус, Instagram

Актриса Кристина Асмус, супруга комика Гарика Харламова, показала публике довольно откровенное фото. Cнимок, на котором она позирует в воде, она выложила на своей странице в «Инстаграм».

Актриса сумела вернуть отличную форму после беременности, пишет «Экспресс-газета». Кристина Асмус тщательно следит за своим рационом и регулярно тренируется в спортзале. «Кристина, ты невероятно красивая. Просто эталон женственности», «Шикарная фотография шикарной женщины», «Кристина, вы очень красивая!» — подписчики актрисы восхищаются созданным ею образом. Однако некоторым ее макияж показался слишком ярким.

Софья Стеклова
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