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Главные новости Ямала
17:37  23 января 2018 0

Дочка Роснефти купила крупное месторождение в ЯНАО

«Сибнефтегаз» выиграл аукцион по одному из крупных месторождений нефти и газа в ЯНАОФото: Максим Егоров

Компания «Сибнефтегаз» выиграла аукцион на Хадытаяхский нефтегазовый участок в ЯНАО. Геологическое изучение, разведку и добычу в Пуровском районе будет разрабатывать компания, контрольным пакетом которой, через газовую компанию ИТЕРА, владеет нефтегазовый гигант Роснефть, сообщили «URA.RU» в Роснедрах

Бюджет ЯНАО в качестве разового платежа за использование в течение 25 лет нефтегазоносного участка получит 786,54 млн рублей, не считая будущих налогов с добычи. Стартовая цена за участок была заявлена в 655,3 млн рублей. Помимо «Сибнефтегаза», за право разработки месторождения боролись ООО «Газпромнефть-Ямал» и «Арктикгаз» — совместное предприятие «НОВАТЭК» и «Газпром нефти».

Всего Роснедра подготовил торги по десяти нефтегазовым участкам, расположенныи в ЯНАО: Аркатойский, Восточно-Полуйский, Восточно-Эдельяхинский, Лакъюганский, Малоянгтинский, Северо-Толькинский, Среднечасельский, Хадытаяхский, Центрально-Надояхский и Южно-Апакопурский. Но аукцион состоялся только по самому крупному из них. Ресурсы Хадытаяхи оценены в 19,1 млн тонн нефти, 30,6 млн тонн газового конденсата и 296,5 млрд кубометров газа по самой крупной категории Д0.

Еще на семь участков были поданы только по одной заявке от разных нефтегазовых компаний. На два самых маленьких по запасам участка заявки не поступили вовсе. В итоге аукцион прошел только по одному Хадытаяхскому участку. Если бы торги состоялись хотя бы по половине из них, бюджет округа мог получить несколько миллиардов рублей.

Сергей Мороз
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