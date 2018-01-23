Банк-призрак отнимает у тюменцев деньги под предлогом выдачи кредита

17:07 23 января 2018 0

Мошенники отнимают у людей деньги под предлогом выдачи кредита Фото: depositphotos.com © URA.RU

Тюменца, который хотел получить кредит, мошенники едва не «нагрели» на крупную сумму. Сейчас сотрудников банка-призрака ищут силовики — у полицейских есть два номера телефона и номер банковской карты, на которую требовали перевести деньги аферисты.

Желающие получить кредит подарили свои деньги мошенникам Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Как рассказал корреспонденту «URA.RU» житель одного из тюменских райцентров, 10 января он подал заявку на получение кредита через интернет-сайт — на портале было сказано, что заявка направляется сразу в несколько банков.

Ряд кредитных организаций мужчине отказал, однако через несколько часов ему позвонила девушка, которая представилась сотрудницей Российского межрегионального банка, и заявила, что кредит тюменцу одобрен, банк готов выдать ему полмиллиона рублей под 14% годовых, а карту мужчине доставит курьер прямо домой.

Правда, для получения кредита нужно внести 11 700 рублей — эта сумма месячного платежа, по словам дамы, должна послужить страховкой от возможной просрочки. После этого тюменцу скинули номер карты, на которую он должен перевести деньги, пояснив, что это его же кредитка, которую привезет курьер.

Тюменец заподозрил неладное и принялся искать сведения о банке. «Как оказалось, такого банка не существует, — рассказал он. — В СМС с номером карты мне был прислан адрес www.rosmbk.ru, по которому я перешел на страницу якобы банка. Согласно сайту банка, он располагается в Москве на [проспекте] Вернадского, 6, в каком-то торговом центре, однако согласно данным сайта „ДубльГис“, никакого банка там нет».

Свои сомнения в существовании банка тюменец высказал позвонившему ему курьеру. Вместо ответа тот просто бросил трубку. Решив, что мошенники должны быть найдены и наказаны, тюменец написал заявление в полицию.

Сайт «банка», как выяснилось, уже не работает. По данным из открытых источников, домен rosmbk.ru был создан и зарегистрирован 9 января этого года. По телефонам, с которых звонили тюменцу, корреспонденту «URA.RU» никто не ответил.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что по данному факту проводится проверка. «Такие факты — хоть и единичные — есть, когда якобы банки пытаются получить средства за одобрение кредита, доставку карты и т. п. В основном люди проявляют бдительность, но заявления по поводу попыток мошеннических действий есть», — отметили в пресс-службе ведомства.

1/3 Фото: скриншот с сайта forum.ykt.ru

Как выяснилось, такой способ отъема денег не нов: на специализированных форумах в Сети люди пишут о десятках подобных случаев, причем многие признаются, что переводили деньги, а теперь не знают, как вернуть их обратно. Разумеется, никакого кредита в итоге никто не получил. «Мне якобы одобрили кредит в „Универсал банке“, но нужно оплатить страховку, что я и сделала, так как очень срочно нужны деньги, и теперь ни курьера, ни денег. Что делать?», «Тоже попалась на их уловки, сначала оплатила транзакцию счета, потом страховку и доставку курьера, но деньги каким-то образом не идут на счет, так как банк удержал их», «Мне тоже сегодня позвонили и сказали, что мне одобрен кредит сто тысяч, но мне надо заплатить 3500. Скажите, это лохотрон или нет?» — пишут люди.