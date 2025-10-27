Логотип РИА URA.RU
Тюменские художники показали проект росписи хрущевки на Дзержинского. Фото

Художники презентовали проект росписи дома в центре Тюмени на Дзержинского
27 октября 2025 в 11:11
Тюменские художники предложили вариант росписи дома на Дзержинского

Тюменские художники предложили вариант росписи дома на Дзержинского

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Тюменские художники представили два макета оформления фасада дома на улице Дзержинского, который сейчас находится на капитальном ремонте. Своим видением они поделились с корреспондентом URA.RU.

«При оформлении дома важно подчеркнуть связь с историей и символами Тюмени. В дизайне мы избегали ярких красок, отдав предпочтение спокойным узорам, которые станут органичным продолжением общей стилистики улицы Дзержинского, где уже присутствуют элементы тюменского наличника и ковра», — сообщила представитель агентства «Арт-Партнер» Алена Мазарак.

Художники креативного агентства считают, что их макет росписи дома должен гармонично вписаться в архитектурный ансамбль пешеходной улицы-музея. После завершения капитального ремонта фасада дома №31 администрация города планирует обсудить варианты оформления здания. Мэр Тюмени Максим Афанасьев выразил готовность выслушать все предложения и идеи жителей.

Макет №1 создан ИИ

Фото: Алена Мазарак

