Тюменские художники показали проект росписи хрущевки на Дзержинского. Фото
Тюменские художники предложили вариант росписи дома на Дзержинского
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Тюменские художники представили два макета оформления фасада дома на улице Дзержинского, который сейчас находится на капитальном ремонте. Своим видением они поделились с корреспондентом URA.RU.
«При оформлении дома важно подчеркнуть связь с историей и символами Тюмени. В дизайне мы избегали ярких красок, отдав предпочтение спокойным узорам, которые станут органичным продолжением общей стилистики улицы Дзержинского, где уже присутствуют элементы тюменского наличника и ковра», — сообщила представитель агентства «Арт-Партнер» Алена Мазарак.
Художники креативного агентства считают, что их макет росписи дома должен гармонично вписаться в архитектурный ансамбль пешеходной улицы-музея. После завершения капитального ремонта фасада дома №31 администрация города планирует обсудить варианты оформления здания. Мэр Тюмени Максим Афанасьев выразил готовность выслушать все предложения и идеи жителей.
Макет №1 создан ИИ
Фото: Алена Мазарак
