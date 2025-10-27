В новом районе Тюмени построят долгожданную школу после жалоб горожан
Сроки строительства неизвестны
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени в Пятом Заречном построят школу с детским садом, летом проект получил заключение госэкспертизы. Об этом рассказали в главном управлении строительства региона. Ранее горожане оставили в соцсетях свыше 100 жалоб на отсутствие образовательного учреждения в новых ЖК. Они уверяли, что их детям приходится ходить в переполненные школы в соседних районах.
«Уже разработана проектная документация на строительство в Пятом Заречном микрорайоне города Тюмени школы с дошкольным учреждением и учреждением дополнительного образования. Летом 2025 года получено положительное заключение государственной экспертизы. Проект будет реализован, исходя из возможностей регионального бюджета», — рассказали в ГУС.
Ранее URA.RU писало, что жители жаловались на отсутствие школы и детского сада в новых жилых комплексах в Пятом Заречном. Тюменцы отмечали, что в ближайшие детсады записаться практически невозможно. А те, кто приобрел здесь квартиры, не торопятся переезжать как раз по этой причине.
