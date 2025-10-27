Логотип РИА URA.RU
В Тюмени приостановили продажу токсичного ветпрепарата

В Тюменской области ветеринарный препарат изымают из оборота из-за токсичности
27 октября 2025 в 10:48
Препарат используется для профилактики нескольких заболеваний у домашних животных

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюменской области из оборота изымают ветеринарный препарат, не прошедший исследований на токсичность. Показатель превысил допустимые нормы, сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Россельхознадзор приостановил обращение партии лекарственного средства для ветеринарного применения „Кальция борглюконат“ определенной серии. Производитель — ООО НПП „Агрофарм“ из Воронежской области. Решение принято по результатам лабораторных исследований, выявивших несоответствие препарата установленным требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Производителю направлено уведомление об устранении выявленных нарушений. Ранее сообщалось, что Россельхознадзор предотвратил ввоз в регион потенциально опасной рыбы.

