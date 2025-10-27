Логотип РИА URA.RU
В Тюменской области по нацпроекту отремонтируют 23 дороги

27 октября 2025 в 11:15
Все участки ремонтирует «карманный подрядчик» тюменского правительства

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году завершат ремонт 23 автодорог в девяти муниципальных округах региона. Об этом сообщила в telegram-канале пресс-служба главного управления строительства региона.

«На сегодняшний день в эксплуатацию приняли 16 объектов, остальные планируют ввести до конца текущего года. Работы выполняются в Ишимском, Казанском, Сладковском, Абатском, Викуловском, Сорокинском, Аромашевском, Бердюжском и Голышмановском округах», — говорится в сообщении.

Общая протяженность всех находящихся в работе участков составляет 97,6 километра. Известно, что ремонтом всех 23 объектов занимается «любимчик» региональных властей — АО «ТОДЭП», его единственным учредителем является местное правительство. Ранее сообщалось, что портфель госконтрактов ТОДЭП превышает в 2025 году 11 миллиардов рублей.

