В Тюменской области по нацпроекту отремонтируют 23 дороги

Все участки ремонтирует «карманный подрядчик» тюменского правительства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году завершат ремонт 23 автодорог в девяти муниципальных округах региона. Об этом сообщила в telegram-канале пресс-служба главного управления строительства региона.

«На сегодняшний день в эксплуатацию приняли 16 объектов, остальные планируют ввести до конца текущего года. Работы выполняются в Ишимском, Казанском, Сладковском, Абатском, Викуловском, Сорокинском, Аромашевском, Бердюжском и Голышмановском округах», — говорится в сообщении.