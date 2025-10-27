Деньги на жилье молодым тюменским семьям начнут выдавать по новым правилам
Деньги от властей будут получать те, кто живет в регионе пять лет и более
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Тюменские власти хотят ввести так называемый ценз оседлости при выделении субсидий молодым семьям на покупку или строительство жилья. В частности, деньги получат лишь те, кто прожил в регионе не менее пяти лет. Законопроект внесен в областную думу.
«Проект разработан в целях совершенствования законодательства о предоставлении субсидий молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. Предлагается ввести „ценз оседлости“ — наличие постоянного проживания молодой семьи в Тюменской области не менее пяти лет. Изменения предлагается ввести с 1 апреля 2026 года, то есть с даты начала приема документов на участие в мероприятии 2028 года», — говорится в проекте документа.
В настоящее время нередки случаи, когда молодые семьи, живущие в области меньше пяти лет, получают первоочередное право на субсидию. К примеру в Тюмени в 2025 году таковых будет 37 или 20% от общего запланированного количества получателей поддержки. В случае принятия поправок в закон, таких ситуаций получится избежать.
Ранее URA.RU писало, что семейная пара из Тюмени девять лет не может получить льготу по программе «Обеспечение жильем молодых семей». Их очередь внезапно «съехала» на 431 позицию вниз.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!