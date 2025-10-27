Деньги на жилье молодым тюменским семьям начнут выдавать по новым правилам

Деньги от властей будут получать те, кто живет в регионе пять лет и более Фото: Роман Наумов © URA.RU

Тюменские власти хотят ввести так называемый ценз оседлости при выделении субсидий молодым семьям на покупку или строительство жилья. В частности, деньги получат лишь те, кто прожил в регионе не менее пяти лет. Законопроект внесен в областную думу.

«Проект разработан в целях совершенствования законодательства о предоставлении субсидий молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. Предлагается ввести „ценз оседлости“ — наличие постоянного проживания молодой семьи в Тюменской области не менее пяти лет. Изменения предлагается ввести с 1 апреля 2026 года, то есть с даты начала приема документов на участие в мероприятии 2028 года», — говорится в проекте документа.

В настоящее время нередки случаи, когда молодые семьи, живущие в области меньше пяти лет, получают первоочередное право на субсидию. К примеру в Тюмени в 2025 году таковых будет 37 или 20% от общего запланированного количества получателей поддержки. В случае принятия поправок в закон, таких ситуаций получится избежать.

