В Тюмени работает совет законодателей РФ

К делегации примкнули представители тюменской облдумы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области работает комиссия Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по координации законотворческой деятельности и мониторингу. В Тобольске состоялось выездное заседание, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

«Рассмотрели ряд значимых законодательных изменений. Внимание уделили поправкам в федеральные законы, регулирующие обращения граждан, производство и оборот алкоголя, требования к качеству пищевых продуктов, а также организации питания школьников», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы облдумы, в состав комиссии вошли председатель тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, спикер заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, а также руководители парламентов Северной Осетии-Алания и Запорожской области. Они подробно обсудили результаты мониторинга региональных систем дополнительного образования и особенности правового статуса предприятий общепита, оказывающих услуги в многоквартирных домах.

