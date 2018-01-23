ОБЭП Екатеринбурга ликвидируют из-за тотальной коррупции

16:47 23 января 2018 1

Полицейских поймали с поличным на взятке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

После задержания очередного сотрудника ОБЭП Екатеринбурга при получении взятки начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Михаил Бородин решил ликвидировать это подразделение. Остатки отдела вольются в аналогичное подразделение в областном полицейском главке, сообщает «АиФ-Урал».

По данным источника издания в правоохранительных органах, сотрудники УФСБ задержали оперативника отдела, а также сотрудника следственного управления УМВД по Екатеринбургу. По версии следствия, полицейские получили взятку в 1,5 млн рублей от коммерсанта, который просил «замять» возбужденное в отношении него уголовное дело. О том, что полицейские за свои услуги попросили взятку, стало известно чекистам. Оперативника ОБЭП задержали с поличным в момент получения взятки. Он сообщил, что является лишь посредником, а деньги должен передать коллеге из следственного управления, которого также задержали. Сотрудник, согласившийся сотрудничать со следствием, отпущен под подписку о невыезде, а следователь отправлен в изолятор. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области обещали прокомментировать заявление руководителя позже.