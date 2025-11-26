Сотрудники полиции планируют поместить детей в один из ближайших детских центров Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Верхней Пышме (Свердловская область) силовики начали масштабную проверку в филиале центра, имеющего отношение к Анне Хоботовой. Это произошло после поступления информации о возможном ущемлении прав подростков, которых нашли в частном доме. Данные мероприятия проходят на фоне громкого штурма центра в Подмосковье.

По информации старшего помощника руководителя регионального СКР Александра Шульги, начата процессуальная проверка. Ее целью является выяснение всех деталей случившегося, в том числе законности нахождения несовершеннолетних в этом здании. По результатам доследственной проверки будет вынесено соответствующее процессуальное постановление. Сейчас следователи выявляют и опрашивают свидетелей для окончательной юридической квалификации произошедшего.

В то же время в коттедже, где расположен центр, находятся полицейские. Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, на момент приезда правоохранителей в помещении были 22 ребенка в возрасте от 10 до 18 лет. Их доставили в учреждение законные представители из ХМАО, Томска, а также Кировской и Свердловской областей.

«При визуальном осмотре у детей не выявлено признаков избиения, однако им еще предстоит пройти углубленное медицинское обследование. Пока расследование не завершено, полицейские намерены разместить подростков в ближайшем детском центре», — добавил полковник Горелых.

Фигурантом дела о жестоком обращении с детьми в реабилитационном центре Анны Хоботовой в подмосковном поселке Дедовка стал 29-летний житель Екатеринбурга Виталий Балабриков. Истринский суд 25 ноября постановил заключить его под стражу на период следствия.

В центре Хоботовой уралец занимал должность консультанта-аддиктолога и воспитателя. В отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. Его подозревают в незаконном лишении свободы 24 детей, истязаниях, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, преступления совершались в период с августа по ноябрь 2025 года. Подростки в центре проходили реабилитацию от различных зависимостей. С их родителями заключались договоры, согласно которым с детьми должны были заниматься психологи, однако на деле их избивали и подвергали пыткам.

23 ноября в больницу с множественными травмами был экстренно доставлен 16-летний подросток. Именно это происшествие и позволило правоохранителям выйти на ЧП в центре. Кроме того, под подозрение попала 18-летняя воспитанница центра Хоботовой. Силовики разыскивают руководителей преступной группы.