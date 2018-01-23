В Сети появилось фото сотрудника одного из супермаркетов в Кургане, который с ногами забрался на прилавок с яблоками, чтобы выполнить электрические работы. Снимок вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях.
Автор фото указал, что происходящее он запечатлел в местном торговом центре «Пушкинский». В нем располагается супермаркет «Метрополис». «Аромат яблок будет незабываем», — говорится в подписи к фото. «Пусть перемывают яблоки», «Видели бы, как возят эти яблоки», «Вот поэтому мыть и надо», — курганцы в комментариях не скрывают своего возмущения.
В обсуждение вступила Юлия Перебаскина, которая сообщила, что представляет администрацию магазина. «Уважаемые покупатели, от имени администрации супермаркета приносим извинения за неадекватное поведение электрика. Яблоки сняты с витрины и утилизированы за счет виновного лица», — написала она, а затем в качестве доказательства приложила фото уже пустого прилавка.
При этом некоторые курганцы считают, что винить во всем электрика было бы неправильно, так как администратор магазина должен был заранее подготовить место для проведения работ и освободить полки от товара. Комментарий кого-либо из представителей супермаркета взять не удалось — на звонок журналиста «URA.RU» там не ответили.